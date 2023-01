Directeur AS Roma haalt uit naar Rick Karsdorp: ‘Hij is op zoek naar roem’

Karsdorp werd in november uit de selectie gezet door Mourinho. Na de wedstrijd tegen Sassuolo noemde de Portugees zijn verdediger ‘een verrader’ na een matig optreden. Karsdorp was het daar niet mee eens en weigerde te komen trainen. Bovendien sloeg hij een trainingsstage in Japan over met zijn club, waardoor hij zichzelf onmogelijk maakte in Rome.

,,Na die wedstrijd tegen Sassuolo heeft Karsdorp op ongepaste wijze gehandeld door niet te komen trainen en te weigeren om mee te gaan naar Japan’’, vertelt Pinto aan La Gazzetta Dello Sport. ,,Wij hebben geprobeerd verdere controverse te vermijden door intern met de entourage van de speler om tafel te gaan. Rick kwam terug en trainde weer mee, maar deze week kregen we te horen dat hij via zijn advocaat excuses van Mourinho eist.’’

Op zoek naar roem

,,Hij is op zoek naar roem, wil de hoofdrol spelen in plaats van werken aan een oplossing voor het probleem’’, zegt de balende Pinto. ,,Ook de FIFPro legt een verklaring af zonder dat ze ons ooit hebben gesproken. We hebben hem nooit uit de selectie gezet. Zelfs niet toen hij niet kwam opdagen.’’

Pinto bevestigt dat AS Roma deze winter mee wil werken aan een vertrek van de oud-Feyenoorder, die sinds 2017 onder contract staat bij de Italiaanse club. Karsdorp kampte in zijn eerste jaren met zware blessures en keerde op huurbasis terug in Rotterdam, maar was de voorgaande twee seizoenen onomstreden. De 27-jarige back, die drie interlands voor Oranje speelde, won afgelopen mei nog de Conference League met Roma. In de finale werd Feyenoord verslagen.