Directeur Galatasaray opent aanval op Ryan Donk: ‘We zijn zijn seksfeestjes beu’

De uithaal van de voorzitter viel niet in goede aarde bij de spelersgroep, die dreigde met een staking. Maar het bleef niet bij die verbale aanval. In een vergadering met trainer Fatih Terim ging Cengiz nog een stap verder. ,,We zijn de seksfeestjes van Donk beu”, zou hij volgens Fanatik gezegd hebben over de 35-jarige geboren Amsterdammer. ,,Er wordt ook niet goed getraind. ‘s Avonds houden de spelers feestjes, terwijl ze de ochtend erop moeten trainen. Ze presteren elders beter...”



Donk speelt al sinds 2013 in Turkije, toen hij de overstap maakte van Club Brugge naar Kasimpasa. Na tweeënhalf jaar vertrok de verdediger naar Galatasaray. Hij won met de topclub tot dusver twee keer de landstitel.