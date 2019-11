Dit is er over van het Spanje dat Oranje versloeg in de WK-finale

Sergio Ramos (33)

Ramos, de 24-jarige rechtsback van Spanje in de WK-finale, is nog altijd een gewaardeerde kracht is bij het Spaanse elftal. De 33-jarige Ramos is inmiddels centrale verdediger, captain én recordinternational (168 duels) van Spanje. Mede door acht goals in zijn laatste elf interlands heeft Ramos zich bovendien in de top tien van meest scorende Spanjaarden genesteld. Hij staat nu op 21 goals in totaal. Met een wereldtitel en twee Europese titels op zijn naam heeft Ramos zijn zinnen gezet op een nieuw doel: de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.



Gerard Piqué (32)

Ook Ramos’ partner in de Spaanse verdediging, Gerard Piqué, speelt nog altijd op het hoogste niveau. Tenminste, op clubniveau. De verdediger van Spanje liet in de zomer van 2018 na 103 interlands aan toenmalig bondscoach Luis Enrique weten te stoppen als international. ,,Ik heb een prachtige tijd gehad in de nationale ploeg, waarin ik de kans kreeg een WK en een EK te winnen. Nu wil ik me op Barcelona focussen", aldus Piqué, die door zijn steun aan Catalonië niet altijd gewaardeerd werd door de Spaanse fans.