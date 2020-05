‘Dit is ons voorland, wen er maar aan’

Ook Schotland zet punt achter seizoen, titel opnieuw naar Celtic

15:03 Net als in Nederland, België en Frankrijk wordt er ook in Schotland definitief een punt gezet achter dit seizoen. Zoals verwacht besloten de clubs vandaag unaniem om niet meer verder te voetballen. Celtic, dat een straatlengte voorsprong had op de rest, is uitgeroepen tot kampioen. Voor de club is het de negende titel op rij.