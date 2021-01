Dit is waarom Lukaku en Zlatan zo'n hekel hebben aan elkaar

4 tot 6 weken De Bruyne moet toppers tegen Liverpool, Spurs en Arsenal missen door hamstring­bles­su­re

22 januari Kevin de Bruyne is zo'n vier tot zes weken uit de roulatie. In eerste instantie werd gedacht dat de Belgische spelmaker er twee weken uit zou zijn met een hamstringblessure, maar Pep Guardiola had vrijdagmiddag op zijn persconferentie slecht nieuws voor de supporters van Manchester City.