Dit staat er vanavond op het spel in de Champions League-wedstrijden

Poule E

Dynamo Kiev - FC Barcelona 21.00 uur

Winst in Kiev is voor FC Barcelona, dat pas drie punten uit drie wedstrijden haalde, meer dan welkom. Vorige week werd Ronald Koeman de laan uit gestuurd, en interim-trainer Sergi Barjuán heeft nog geen stijgende lijn ingezet. Ondanks een wereldgoal van Memphis Depay kwam de ploeg niet verder dan 1-1 tegen Deportivo Alavés.

Bayern München - Benfica 21.00 uur

Bayern München staat met negen punten uit drie wedstrijden bovenaan in Groep E. De ploeg van Julian Nagelsmann, die na korte afwezigheid door corona vanavond weer op de bank zit, kan zich vanavond verzekeren van de volgende ronde door te winnen van Benfica.

Twee weken geleden speelde Bayern München tegen Benfica in Lissabon (tekst gaat verder onder de video)

Poule F

Atalanta - Manchester United 21.00 uur

Na de comeback van Manchester United in de vorige ontmoeting is Atalanta Bergamo zonder twijfel op zoek naar revanche. De ploeg van onder anderen Marten de Roon en Teun Koopmeiners heeft vier punten uit drie wedstrijden, slechts twee punten minder dan de tegenstander van vanavond.

Bij United zit Donny van de Beek, die kort geleden van zaakwaarnemer wisselde, waarschijnlijk weer op de bank. De oud-Ajacied krijgt geen speeltijd van coach Ole Gunnar Solskjaer, en de Noorse coach kan ook wel een goed resultaat gebruiken ondanks de 0-3 zege van het afgelopen weekend tegen Tottenham Hotspur.

Villarreal - Young Boys 21.00 uur

Het is spannend in poule F. Villarreal staat namelijk net als Atalanta Bergamo op vier punten. Young Boys heeft drie punten na de stunt tegen Manchester United. Beide ploegen zouden met drie punten vanavond een grote stap zetten richting overwintering in Europa of zelfs de Champions League. Arnaut Danjuma staat naar alle verwachting in de basis bij Villarreal.

Danjuma soorde al één keer eerder in de Champions League dit seizoen (tekst gaat verder onder de video)

Poule G

VfL Wolfsburg - Red Bull Salzburg | 18.45 uur

VfL Wolfsburg stuurde onlangs Mark van Bommel de laan uit. Zijn opvolger, Florian Kohfeldt, won zondag met Wolfsburg in Leverkusen. Vanavond mag de Duitser zijn meerwaarde bewijzen in het belangrijke duel met RB Salzburg.

Hoewel Wolfsburg pas twee punten uit drie duels haalde, is de volgende ronde nog lang niet uit zicht. Lille OSC (twee punten) en Sevilla (drie punten) staan binnen handbereik. Dan moet er vanavond in eigen huis wel gewonnen worden. Wout Weghorst is na een coronabesmetting weer beschikbaar voor de Duitsers.

Sevilla FC - Lille OSC | 21.00 uur

Zowel Sevilla als Lille heeft nog weinig laten zien in dit Champions League-seizoen. De vorige onderlinge wedstrijd eindigde in 0-0. De kampioen van Frankrijk heeft al bijna een maand niks gewonnen en staat twaalfde in Ligue 1. Sevilla doet mee om de koppositie in La Liga, maar is van overwintering in Europa ook nog lang niet zeker.

Poule H

Juventus - Zenit Sint-Petersburg | 21.00 uur

Zo slecht als het gaat met Juventus in Serie A, zo goed gaat het in de Champions League. De club uit Turijn haalde negen punten uit drie wedstrijden en kreeg nog geen goal tegen. Zenit won van Malmö FF en heeft nog zicht op de volgende ronde. Met winst vanavond is Juventus zeker van de volgende ronde.

Malmö FF - Chelsea | 18.45 uur.

De kampioen van Zweden wacht nog op een eerste punt in de Champions League. Voor eigen publiek komt titelhouder Chelsea op bezoek, waarbij Hakim Ziyech een grote kans maakt op een basisplaats. Mocht Juventus winnen van Zenit Sint-Petersburg, dan kan Chelsea met drie punten in Zweden een grote stap zetten richting de volgende ronde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.