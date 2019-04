Dit vindt Van Dijk de beste speler van de Premier League

Virgil van Dijk maakt een subliem seizoen door bij Liverpool en maakt met The Reds nog altijd kans op de titel in de Premier League. Liverpool staat met één wedstrijd meer twee punten voor op Manchester City. Ondanks die hevige strijd met The Citizens blijft Van Dijk bijzonder collegiaal als het gaat om de verkiezing van ‘speler van het jaar'. Hij koos namelijk voor City-aanvaller Raheem Sterling als beste speler van het lopende voetbalseizoen.

,,Ik heb gedaan wat ik dacht en ik dacht dat hij het verdient", legt Van Dijk zijn stem op een van de sterspelers van de titelconcurrent uit. Sterling scoorde dit seizoen vijftien keer in 28 Premier League-wedstrijden. ,,Hij draait een fantastisch seizoen. Ik had ook op Bernardo Silva kunnen stemmen en nog wel een aantal andere spelers van City. Maar ik ben eerlijk: hij heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt als speler. We zullen zien of hij de prijs zal winnen.” Van Dijk, die zelf ook een subliem seizoen doormaakt, mocht niet op teamgenoten stemmen en zal bovendien zelf ook hopen op de nodige stemmen. Liverpool heeft met de Nederlander als leider van de verdediging slechts twintig goals tegen dit seizoen. Minder dan elk ander team. Op 28 april wordt bekend wie zich speler van het seizoen mag noemen.

