Dit zijn de scenario’s van Ajax in de Champions League

Ajax speelt vanavond (21.00 uur) tegen Liverpool het vijfde groepsduel in de Champions League. Wil de landskampioen overwinteren, dan móéten de Engelsen met minimaal twee goals verschil worden verslagen. Lukt dit niet? Dan wacht de Europa League of zelfs Europese uitschakeling.

Enkel een zege volstaat niet voor Ajax om zicht te houden op de achtste finales van de Champions League. Wil de ploeg van Alfred Schreuder de knock-outfase bereiken van het miljardenbal, dan moet Liverpool met minimaal twee goals verschil worden verslagen. In de groepsfase telt onderling resultaat in de eindrangschikking en in Engeland verloor Ajax met 2-1. Is het onderlinge resultaat in balans, dan telt het doelsaldo en dat spreekt in het voordeel van Liverpool.

Doelsaldo groep Ajax Napoli: 17-4 (+13)

Liverpool: 12-6 (+6)

Ajax: 8-12 (-4)

Rangers: 1-16 (-15)

Mocht Ajax winnen van Liverpool, dan zijn de Amsterdammers alsnog afhankelijk van wat er volgende week op Anfield gebeurt bij Liverpool - Napoli. Als de thuisploeg dan wint of gelijkspeelt, valt het doek in de Champions League alsnog voor Ajax. Als de koploper van Italië, dat al geplaatst is voor de achtste finales, wint van The Reds en Ajax ook wint van Rangers FC zijn Alfred Schreuder en consorten wél door naar de knock-outfase van het hoogste Europese toneel.

Achtste finales onhaalbaar bij gelijkspel

Een remise vanavond betekent voor Ajax einde Champions League-campagne. In dit geval is de Europa League het hoogst haalbare voor de Amsterdammers, die wel weer afhankelijk zijn van het resultaat van Rangers FC. Als de Schotten stunten tegen Napoli en volgende week ook op eigen veld winnen van Ajax, dan eindigen de Schotten als derde in de groep.

Volledig scherm Spelers van Ajax genieten van de zege op Rangers FC. © Pim Ras Fotografie

Bij een gelijkspel van Rangers FC in Italië moet de ploeg van Giovanni van Bronckhorst Ajax met minimaal vijf goals verschil verslaan, want in de Johan Cruijff Arena werd het 4-0 en het doelsaldo spreekt in het voordeel van de landskampioen van Nederland.

Europese uitschakeling dreigt bij verlies

Verliest Ajax voor de tweede keer van Liverpool, dan komt het aan op de laatste speelronde waarin met Rangers FC wordt gestreden om dat Europa League-ticket. Ook dan liggen er verschillende scenario’s op de planken. Verliezen de Schotten vanavond bij Napoli, dan moeten zij met minimaal vijf goals verschil winnen van Ajax. Bij een remise in Italië is een zege op Ajax genoeg. Eindigt het duel volgende week onbeslist, dan worden de Amsterdammers in alle gevallen derde.

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

