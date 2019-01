Doan schiet Japan naar halve finale Azië Cup

Pochettino wil voorlopig geen VAR in Engeland

15:16 Mauricio Pochettino heeft grote twijfels over de VAR. Wat de manager van Tottenham Hotspur betreft, wordt het systeem van videoarbitrage voorlopig niet ingevoerd in de Premier League. ‘’Kijk eens naar alle landen in Europa waar de VAR al actief is, niemand is daar blij. Ik herhaal, niemand!’', aldus Pochettino.