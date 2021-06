Doelpunten te koop? Goals Mbappé en Ronaldo peperduur, die van Lewandowski gratis

Dat blijkt uit een berekening van de website Transfermarkt. De prijs voor beste transfer van de eeuw verdient een plekje in de eregalerij van Bayern München. De Duitse grootmacht pikte Robert Lewandowski in 2014 transfervrij op bij Borussia Dortmund en dat bleek een regelrechte meesterzet. Sinds zijn gratis overstap sloeg hij al 203 keer toe in de Bundesliga, met afgelopen recordseizoen (41 goals) als absolute uitschieter. Voor die lading aan treffers betaalde Bayern dus slechts zijn salariskosten. Ook voor scherpschutters als Lionel Messi (FC Barcelona) en Harry Kane (Tottenham Hotspur) hoefde de portemonnee niet te worden getrokken.

Hoe anders is dat bijvoorbeeld bij Kylian Mbappé, die vier jaar geleden voor liefst 145 miljoen euro werd losgeweekt bij AS Monaco. Voor de treffers van de huidige steraanvaller heeft Paris Saint-Germain letterlijk een hoge prijs betaald. Gemiddeld betaalde Paris Saint-Germain 1,59 miljoen euro per goal van Mbappé. Hij blijft de Belgische doelpuntenmachine Romelu Lukaku van Inter (1,57 miljoen) nipt voor. Uiteraard wordt de prijs per treffer gedrukt als de topschutters ook de komende jaren doorgaan met waarvoor zij zijn aangenomen: scoren.

Toch is de kans groot dat een club als Juventus zich achter de oren zal krabbelen. De kans is aanwezig dat Cristiano Ronaldo deze zomer na drie jaar en 81 competitiegoals de Turijnse deur achter zich dicht trekt. Financieel gezien bleek zijn komst bepaald geen meesterzet. Juve telde gemiddeld 1,44 miljoen per treffer neer voor de Portugees nadat Real Madrid 105 miljoen euro voor hem ontving.

De hoogste prijs per treffer in de grootste tien Europese competities

De treffers van Wout Weghorst bij VfL Wolfsburg zijn relatief goedkoop. Sinds de spits van het Nederlands elftal in 2016 voor bijna tien miljoen euro werd overgenomen van AZ, was hij 123 keer trefzeker in de Duitse competitie. Een snelle rekensom wijst uit dat de Duitse subtopper daarmee per treffer 77.000 euro af heeft moet tikken. Dat is beduidend minder dan zijn Oranje-kompaan Memphis Depay. Zijn doelpunten voor Olympique Lyon hadden een prijskaartje van 250.000 euro per goal. Goed nieuws voor clubs die op zoek zijn naar gratis goals: Memphis is na zijn transfervrije vertrek uit Frankrijk deze zomer gratis op te pikken.