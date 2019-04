Doelsaldo of onderling resultaat? Zo worden topcompetities in Europa beslist

PSV moet in de komende vier speelrondes liefst twaalf doelpunten goed maken op Ajax. Dat komt doordat het doelsaldo leidend is. Indien net als in de Champions League het onderling resultaat doorslaggevend zou zijn, dan had PSV een voorsprong op Ajax.

Door Tijani Goullet



Bijna de hele competitie was Ajax de achtervolger, maar op 7 april draaide de Amsterdamse club de rollen om na het puntenverlies van PSV bij Vitesse. Een week eerder was de ploeg van trainer Erik ten Hag al wat ingelopen op de Eindhovense koploper dankzij een 3-1 zege in de Johan Cruijff Arena. De bedwinger van Real Madrid en Juventus heeft in de eredivisie een doelsaldo van +78, terwijl achtervolger PSV op +66 staat.

Enquete poll Wie wordt er kampioen? Ajax

PSV Wie wordt er kampioen? Ajax (74%)

PSV (26%)

Volledig scherm Phillip Cocu toont de kampioensschaal van het seizoen 2006-2007. © ANP In de vorige speelronde zou het team van Mark van Bommel tegen De Graafschap wat doelpunten moeten inlopen op Ajax, maar het liep anders. Na de verrassende goal van Delano Burgzorg boog PSV pas ruim een kwartier voor tijd de achterstand om in een 2-1 zege.



Vanwege het veel betere doelsaldo is PSV afhankelijk van wat Ajax doet. De Eindhovense club werd in 2007 kampioen dankzij een 5-1 zege op Vitesse en bleef Ajax zo met één goal voor. Terwijl voor de laatste speelronde AZ het beste doelsaldo had, maar er werd zeer verrassend met 3-2 verloren bij Excelsior.

Van de top-5 competities in Europa zijn er drie waar ook het doelsaldo leidend is, net als bij de door de FIFA georganiseerde toernooien. Daarom liep Oranje bijvoorbeeld het afgelopen WK mis. Het Nederlands elftal eindigde net als Zweden op 19 punten, maar de Scandinaviërs hadden een veel beter doelsaldo.

Quote ‘Hoe heeft de FIFA het kunnen verzinnen: doelsaldo laten prevaleren boven onderling resultaat?’ Dat was vooral te danken aan de 8-0 zege op Luxemburg in de voorlaatste speelronde. In de laatste wedstrijd konden de Zweden zich tegen Oranje een behoorlijke nederlaag permitteren. Het werd ‘slechts’ 2-0. In deze krant stond na de uitschakeling te lezen: ‘Hoe heeft de FIFA het in vredesnaam kunnen verzinnen: doelsaldo laten prevaleren boven onderling resultaat?’





Premier League

Volledig scherm Virgil van Dijk heeft handen en voeten nodig tegen City-aanvaller Sergio Agüero. © Getty Images De belangrijkste competitie ter wereld gaat uit van het doelsaldo. Manchester City werd in 2012 kampioen dankzij een beter doelsaldo dan rivaal Manchester United: +64 tegen +56. City won dat seizoen met liefst 1-6 op Old Trafford en had het dus ook gered indien het onderlinge resultaat als eerste zou gelden. Dit seizoen kan de Premier League ook op doelsaldo beslist worden. Koploper Liverpool heeft twee punten meer dan achtervolger City, maar de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelde wel een duel meer. Ondanks dat City nog een wedstrijd tegoed heeft is het doelsaldo nu (+64) al een stuk beter dan dat van Liverpool (+57).

Primera División

Volledig scherm Ruud van Nistelrooy viert feest na de kampioenswedstrijd tegen Real Mallorca. © REUTERS In de Spaanse competitie duiken regelmatig verhalen op van uitgeloofde premies. In de Primera División wordt eerst gekeken naar het onderlinge resultaat. In 2007 werd Real Madrid (+26) ondanks het veel mindere doelsaldo dan FC Barcelona (+45) landskampioen. De Koninklijke, met Ruud van Nistelrooy in de gelederen, won in eigen huis met 2-0 en speelde in Camp Nou met 3-3 gelijk. Voor de laatste speelronde kon Barça dus alleen maar hopen een misstap van Real, maar de club uit Madrid won met 3-1 van Mallorca. Ondanks de premie van 38.000 euro die iedere Mallorca-speler zou krijgen bij een gelijkspel. Of het verhaal nu waar is of niet: dit seizoen zal het wellicht niet nodig zijn. Barcelona heeft een voorsprong van liefst negen punten op Atlético Madrid.

Bundesliga

De Bundesliga beleeft een spannend slot. Na een slechte start staat Bayern München weer aan kop met slechts één punt voorsprong op achtervolger Borussia Dortmund. In Duitsland geldt net als in de eredivisie eerst het doelsaldo. Daarom moet Dortmund met +32 eigenlijk twee punten goed maken op Bayern (+49). Bayern werd 17 jaar geleden voor het laatst kampioen dankzij een beter doelsaldo dan Bayer Leverkusen. Dat had de Beierse club te danken aan een uitglijder van Leverkusen bij Unterhaching.

Serie A

In de Serie A is het niet de vraag of Juventus kampioen wordt, maar wanneer. De Turijnse club, die dinsdag in de Champions League door Ajax werd uitgeschakeld, heeft een voorsprong van 17 punten op Napoli. Het onderlinge resultaat werd pas in het seizoen 2005-2006 leidend. Daarvoor moest er een play-off worden gespeeld. Zo won Bologna in 1964 de Scudetto door in een beslissingswedstrijd Internazionale met 2-0 te verslaan.

Ligue 1

Paris Saint-Germain verzaakte dit seizoen in de afgelopen drie kampioenswedstrijden. Met nog zes speelrondes te gaan en een voorsprong van 17 punten kan de Parijse club zondag in eigen huis tegen AS Monaco de titel grijpen. In de Ligue 1 wordt als eerste naar het doelsaldo gekeken. Lens was in 1998, het jaar waarin Frankrijk het WK organiseerde, de verrassende kampioen. De Noord-Franse club bleef op doelsaldo Metz voor. Op de laatste speeldag had Lens genoeg aan een gelijkspel. Metz mocht lang dromen van een titel omdat Lens een tijdje met 1-0 achter stond bij AJ Auxerre. In de 53ste minuut zorgde Yoann Lachor voor de bevrijdende 1-1. Het bleek genoeg voor de eerste en tot nu toe enige landstitel van Les Artésiens.