Dolberg helpt Nice met twee goals voorbij AS Monaco

5 goals in 2 duels Vlap bevestigt weergaloze vorm met hattrick voor Anderlecht

22:54 Michel Vlap verkeert in bloedvorm bij Anderlecht. De 22-jarige Nederlandse spelmaker tekende in de thuiswedstrijd tegen SV Zulte Waregem (7-0) voor een hattrick. Na zijn twee goals van vorig weekend toont Vlap zich zo een onmisbare schakel in de ploeg van trainer Frank Vercauteren.