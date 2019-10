Dolend Spurs ontsnapt met punt tegen hekkensluiter Watford, Chelsea wint nipt

Na de vernedering tegen Bayern München begin deze maand (2-7) ging Tottenham vorige week ook kopje onder bij middenmoter Brighton & Hove Albion: 0-3. De Engelse media berichtten eerder dat Pochettino er niet goed op staat bij de spelersgroep. Dat de Argentijnse coach zelden op het trainingsveld staat en onvoorspelbare buien heeft, zou de selectie niet zinnen. Bovendien zouden spelers menen dat ze onderbetaald worden. De interlandbreak kwam wellicht als geroepen voor Spurs, maar het intermezzo had niet het gewenste effect. Integendeel. Watford, dat zonder zege onderaan staat in de Premier League, kwam al na zes minuten op voorsprong. Na een afgemeten voorzet van Daryl Janmaat tikte controleur Abdoulaye Doucouré de 0-1 tegen de touwen. Na rust ging Spurs logischerwijs op zoek naar de gelijkmaker. De ingevallen Heung-Min Son was kort na de pauze dicht bij de gelijkmaker, maar de lat voorkwam een treffer van de Zuid-Koreaan. Watford was vooral via de rappe Gerard Deulofeu dreigend. Vier minuten voor tijd viel de gelijkmaker echter alsnog. Dele Alli strafte geblunder van doelman Ben Foster af waardoor een complete afgang werd voorkomen: 1-1. Spurs staat in de middenmoot met slechts 12 punten na 9 duels. De vraag is hoe lang voorzitter Daniel Levy het nog aankijkt voor hij ingrijpt.

Chelsea kent goede generale voor Ajax

Het Chelsea van Frank Lampard, komende woensdag in Amsterdam de tegenstander van Ajax in de Champions League, maakte dit weekend geen fout. The Blues waren heer en meester tegen het doorgaans stugge Newcastle United. Een treffer bleef echter lang uit. Linksback Marcos Alonso tekende een kwartier voor tijd met een diagonale schuiver voor de 1-0. Dat bleek genoeg voor de zege.



Leicester City heeft de goede seizoensstart een vervolg weten te geven. De ploeg van Brendan Rodgers stond voorafgaand aan deze speelronde verrassend vierde. Twee weken geleden had het zelfs recht op een punt in het uitduel met Liverpool, maar een onterechte strafschop in blessuretijd gooide roet in het eten. Vanmiddag liep het thuis tegen Burnley wél goed af. De bezoekers kwamen nog wel op voorsprong via de Nieuw-Zeelandse beul Chris Wood. Jamie Vardy en het Belgische talent Youri Tielemans bezorgden Leicester echter alsnog de vijfde Premier League-overwinning dit seizoen.