Dominique Janssen houdt met Wolfsburg Lieke Martens uit CL-finale

Een bijzonder (lang) seizoen in vogel­vlucht: bizarre duels in Londen, Haaland schittert en Liverpool onderuit

23 augustus Op 25 juni 2019 ging de voorronde voor dit Champions League-seizoen van start met Tre Penne - FC Santa Coloma en KF Feronikeli - Lincoln Red Imps in de eerste voorronde. 425 dagen later wordt vanavond in Lissabon de finale gespeeld tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De langste CL-campagne ooit in vogelvlucht.