Domper voor ‘verdrietige’ Fran Sol

De Spanjaard liep de blessure het afgelopen weekeinde op in een competitiewedstrijd. ,,Mijn bangste vermoedens kwamen bij onderzoek in het ziekenhuis uit. Een operatie is noodzakelijk. Ik ben zeer verdrietig", schrijft hij op Instagram.



Sol stapte in januari voor 3,5 miljoen euro over van Willem II naar Dinamo en kende daar een goede start. Mede dankzij een goal van de Spanjaard ging Dinamo Kiev ten koste van Olympiakos door naar de achtste finales van de Europa League. Ook in de competitie scoorde hij al eens.