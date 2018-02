Donk speelt met Galatasaray gelijk in kwartfinale Turkse beker

Geen WK voor geblesseerde Defour

1 februari De Belgische middenvelder Steven Defour ontbreekt komende zomer op het WK in Rusland. De 29-jarige international van de Engelse club Burnley moet een operatie aan zijn knie ondergaan. In eerste instantie werd gedacht aan twee maanden hersteltijd, maar Defour schrijft op Instagram dat zijn seizoen voorbij is.