Donny van de Beek imponeert weer niet bij Manchester United: ‘Of hij gaat zich bewijzen of hij gaat weg’

Erik ten Hag was trots op de veerkracht die zijn ploeg toonde in het gewonnen bekerduel met Aston Villa. Manchester United kwam twee keer terug van een achterstand en won uiteindelijk op Old Trafford met 4-2 .

,,In de eerste helft hadden we de controle", begon Ten Hag zijn analyse bij Sky Sports. ,,We zetten druk en wonnen vaak de bal op de helft van de tegenstander, maar daarna deden we heel veel verkeerd waardoor we kansen hebben gemist. De passing was slordig, de omschakeling niet goed.”



Toch zei de United-coach in de rust dat zijn ploeg moest blijven doorgaan op dezelfde voet. ,,Ik heb de jongens verteld dat ze de bal achter de laatste linie moesten leggen en druk op de defensie moesten houden. Ik ben erg trots op de jongens, zeker ook na de nederlaag op zondag (nederlaag bij Aston Villa, red.)", aldus Ten Hag. ,,Toen ben ik heel boos geworden. We werken niet goed samen en waren niet gedisciplineerd genoeg in de verdediging. Als United-speler moet je altijd discipline opbrengen.”

Volledig scherm Erik ten Hag in gesprek met Donny van de Beek tijdens het duel tussen United en Aston Villa van afgelopen weekeinde. © REUTERS

Bekijk hieronder de samenvatting Manchester United - Aston Villa:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na rust draaide Manchester United de wedstrijd om, aan de hand van Christian Eriksen die na een uur spelen binnen de lijnen kwam. ,,Hij kan de ballen achter de defensie leggen. Daarom hebben we hem ook gebracht.” United kwam tegen Aston Villa twee keer op achterstand, maar bleef strijden om de vierde ronde te bereiken. ,,Hier ben ik blij mee. Dit moeten we elke wedstrijd laten zien. Maar er is nog een lange weg te gaan.”

Met het WK op komst heeft Ten Hag, zo zei hij, meer tijd om de prestaties te evalueren. ,,Dit doen we continu, maar nu hebben we wat meer tijd en ook dieper op de materie in te gaan om te kijken waar we kunnen verbeteren.”

Donny van de Beek

Tegen Aston Villa kreeg Donny van de Beek weer eens een kans in de basis. Maar de middenvelder, die zo onder Ten Hag florereerde bij Ajax, imponeerde niet.

,,Hij kan echt beter”, zei Ten Hag tijdens zijn vooruitblik op het uitduel van zondag met Fulham in de Premier League. ,,Hij kiest goed positie, maar moet nog stappen zetten. Ik zie hem nog geen doelpunten maken of assists leveren.”

Van de Beek miste een groot deel van dit seizoen door een blessure. De laatste weken krijgt de oud-Ajacied veel speeltijd bij United. De middenvelder speelde in de tweede helft van het vorige seizoen op huurbasis voor Everton. Ten Hag vindt dat Van de Beek na het WK in Qatar niet opnieuw verhuurd moet worden.

,,Of hij gaat zich bewijzen of hij gaat weg”, zei de trainer van de Engelse topclub. ,,Ik zie nog steeds perspectief voor hem hier, maar de concurrentie is groot.”