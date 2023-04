Donyell Malen blijft maar scoren voor Borussia Dortmund en ziet landstitel plots dichtbij komen

met samenvattingMet opnieuw een hoofdrol voor Donyell Malen heeft Borussia Dortmund zaterdagavond maximaal geprofiteerd van de uitglijder van Bayern München in Mainz. De voormalig PSV-aanvaller maakte twee goals tegen Eintracht Frankfurt (4-0) en hielp zijn ploeg zo aan de koppositie in de Bundesliga.

Het zijn mooie tijden voor Malen en zijn club. De Oranje-international is in een bloedvorm en scoorde tegen Eintracht voor de vijfde wedstrijd op rij. Eerder was hij de afgelopen weken ook al trefzeker tegen VfB Stuttgart, Union Berlin, Bayern München en FC Köln.

Malen werd in de zomer van 2021 voor een bedrag van 30 miljoen euro door Dortmund overgenomen van PSV en moest in zijn eerste seizoen (5 goals in 27 duels) duidelijk wennen aan zijn nieuwe omgeving. Maar nu in zijn tweede jaar Bundesliga de fase is aangebroken dat de prijzen worden verdeeld, is de Oranja-aanvaller los. En hoe!

Malen heeft met zeven competitiegoals achter zijn naam zijn productie van vorig seizoen al verbeterd. Na doorkoppen van Karim Adeyemi schoot hij in de 23ste minuut meedogenloos de 2-0 binnen. En halverwege de tweede helft liet hij Eintracht-doelman Kevin Trapp, opnieuw op aangeven van Adeyemi, kansloos met een bekeken schot in de verre hoek: 4-0.

Volledig scherm Donyell Malen (r) is de gevierde man na zijn eerste goal tegen Eintracht Frankfurt. © ANP / EPA

In Dortmund wisten ze zaterdagavond maar al te goed wat er op het spel stond. Door de 3-1 nederlaag van Bayern in Mainz kreeg de ploeg van trainer Edin Terzic plots een gouden kans om de Rekordmeister van de troon te stoten. Borussia Dortmund werd in 2012 voor het laatst landskampioen. Daarna ging de titel tien jaar op rij naar München.

Het getergde Dortmund kwam binnen 20 minuten al op een verdiende voorsprong door een kunststukje van Jude Bellingham. Na een aanval via Raphaël Guerreiro en Julian Brandt draaide het Engelse toptalent zich handig vrij waarna hij de bal met uiterste precisie in de verre hoek legde: 1-0. Niet veel later voorkwam Mats Hummels dat zijn voormalig ploeggenoot Mario Götze 1-1 kon maken. Maar Malen maakte vervolgens snel aan de Frankfurter illusies een einde. Nog voor rust had Dortmund de buit binnen toen Hummels op aangeven van Guerreiro de 3-0 binnen kopte.

Door de ruime zege is Borussia Dortmund de nieuwe koploper in de Bundesliga met 60 punten uit 29 wedstrijden. Bayern volgt op een punt, maar heeft wel een beter doelsaldo.

Volledig scherm Donyell Malen haalt uit voor de 2-0. © AFP

Programma, uitslagen en stand Bundesliga

