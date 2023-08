Donyell Malen matchwinner voor Borussia Dortmund, Jeremie Frimpong wint van Xavi Simons

Met videoDonyell Malen heeft Borussia Dortmund aan een overwinning geholpen tijdens de eerste speelronde van de Duitse voetbalcompetitie. De thuiswedstrijd van Dortmund tegen 1. FC Köln leek in 0-0 te eindigen, tot de Oranje-international in de 88ste minuut op curieuze wijze scoorde: 1-0.

De ingevallen Felix Nmecha kopte de bal uit een hoekschop van Julian Brandt door richting de tweede paal, waar Malen stond. De oud-PSV’er raakte de bal al glijdend niet lekker, maar het speeltuig vloog wel met een vreemde carambole over een verdediger van Köln precies de kruising in.

Borussia Dortmund gaf vorig seizoen op de slotdag van de Bundesliga de titel uit handen. De ploeg van Malen kwam thuis tegen FSV Mainz niet verder dan 2-2, terwijl Bayern München met 2-1 won bij FC Köln. Beide clubs eindigden op 71 punten, op basis van het doelsaldo ging de titel voor het elfde jaar op rij naar München.

Jeremie Frimpong scoort voor Bayer Leverkusen

Jeremie Frimpong is bij Bayer Leverkusen goed begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. De 22-jarige Nederlandse middenvelder maakte in de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig een doelpunt en hij gaf een assist. Leverkusen won de wedstrijd met 3-2. De nederlaag was een tegenvaller voor Leipzig, dat vorige week Bayern München in de strijd om de Duitse Supercup met 3-0 versloeg.

Frimpong, die ontbreekt in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland begin september, opende halverwege de eerste helft de score. Op aangeven van Victor Boniface schoof hij de bal in het doel: 1-0.

Leverkusen kwam nog voor rust op 2-0. Jonathan Tah kopte in de 35ste minuut raak uit een hoekschop. Dani Olmo, tegen Bayern München drie keer trefzeker, verkleinde kort daarna de achterstand: 2-1.



In de tweede helft liet Frimpong zich opnieuw gelden. In de 64e minuut kwam de oud-speler van Celtic goed door op de rechterflank. Florian Wirtz rondde de voorzet goed af: 3-1. Even voor dat doelpunt was voormalig PSV’er Xavi Simons gewisseld bij Leipzig, dat dankzij de Belg Loïs Openda nog terugkwam tot 3-2. Leverkusen, waar Timothy Fosu-Mensah op de reservebank bleef zitten, wist de voorsprong daarna vast te houden.

Hoffenheim ging voor eigen publiek ten onder tegen SC Freiburg: 1-2. Aanvaller Wout Weghorst ontbrak in de selectie van Hoffenheim omdat hij last had van spierproblemen in zijn bovenbeen. FC Augsburg tegen Borussia Mönchengladbach verliep spectaculair en eindigde in 4-4. Bij rust was het al 3-3. Jeffrey Gouweleeuw ontbrak met een blessure in de selectie van Augsburg.



VfB Stuttgart klopte VfL Bochum met liefst 5-0 en gaat voorlopig aan de leiding. Bayern München won vrijdag met 4-0 bij Werder Bremen.

