Door coronagolf geteisterd Barça zonder geblesseerde Memphis Depay op bezoek bij Mallorca

Steven Bergwijn na hoofdrol bij Spurs: ‘Hopelijk krijg ik nu meer speelminu­ten’

Steven Bergwijn hoopt dat hij na zijn hoofdrol in de bekerwedstrijd tegen West Ham United (2-1) meer kansen krijgt bij Tottenham Hotspur. De oud-PSV’er had met een doelpunt en een assist een groot aandeel in het bereiken van de halve finales in de League Cup. ,,Het was een tijdje geleden dat ik mocht starten. Ik had zo’n wedstrijd nodig en ik hoop dat ik zo kan doorgaan”, zei Bergwijn.

23 december