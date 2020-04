Door de serie ‘Sunderland ‘Til I Die’ snap je de blinde paniek in het voetbal

Het beste België aller tijden: onze experts kiezen de beste elf spelers

8:34 In deze voetballoze periode is het heerlijk om te discussiëren over triviale onderwerpen als: wie is nou de beste speler ooit. Of welke spelers moeten er in het beste Nederlandse elftal ooit. En dat is precies wat Maarten Wijffels en Mikos Gouka doen. Vandaag: het beste België ooit. Stem op het sterkste elftal en bekijk de onderbouwing van onze experts.