'Dopingzaak dreigt in Russisch voetbal'

Rodsjenkov, de voormalige baas van het Russische dopinglaboratorium, bracht het dopingschandaal rond de Winterspelen van Sotsji aan het licht. Hij bekende dat tientallen Russische atleten doping kregen. Daarbij hadden agenten van de Russische geheime dienst een actieve rol. Sindsdien is hij ondergedoken in de Verenigde Staten.



,,Mijn telefoon staat aan en ik houd mijn e-mails in de gaten'', zei Walden tegen de Mail on Sunday. Rodsjenkov zou bewijzen hebben van de betrokkenheid van voormalig minister Vitali Moetko bij dopingpraktijken. Hij is ook voorzitter van het organisatiecomité van het WK.