Dortmund boekt belangrijke zege, Dilrosun en Zeefuik moeten nog vrezen voor degradatie

20 punten meer dan Celtic Gerrard maakt Rangers ongeslagen kampioen: ‘Deze club is terugge­keerd uit de hel’

7 maart Rangers heeft zich dankzij een uitglijder van achtervolger Celtic tot kampioen van Schotland gekroond. De ploeg van Steven Gerrard pakte daarmee voor het eerst sinds het faillissement in 2012 de Schotse titel en is de eerste kampioen van dit seizoen in Europa. Rangers werd voor de 55ste keer in de clubgeschiedenis kampioen.