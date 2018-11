Dortmund breidt gat met Bayern uit na winst in spectaculaire topper

Bayern, nog zonder de nog niet helemaal van een knieblessure herstelde Arjen Robben, was in het eerste bedrijf verreweg de betere ploeg. Dortmund noteerde in de eerste 45 minuten geen enkel schot tussen de palen. Robert Lewandowski drukte het overwicht uit in de score, toen hij in de 26ste minuut op aangeven van Serge Gnabry raak kopte tegen zijn oude werkgever



In de tweede helft barste het spektakel los in het westen van Duitsland, vooral omdat de thuisploeg als herboren uit de kleedkamer kwam. En dat betaalde zich al snel uit, toen arbiter Manuel Gräfe in de 47ste minuut de bal op de stip legde nadat doelman Neuer Marco Reus naar de grond had gewerkt. De aanvoerder van Der BVB’faalde niet van elf meter. Dortmund probeerde door te drukken, maar de vreugde was van korte duur. Vijf minuten later was de voorsprong alweer daar toen wederom Lewandowski makkelijk kon inkoppen na goed werk van zijn medespelers. Het was alweer zijn achtste treffer in de laatste vier competitiewedstrijden tegen Dortmund.



Dortmund ging niet bij de pakken neerzitten, wat de wedstrijd uiterst aantrekkelijk maakte om naar te kijken. Weer 5 minuten later leidde dit tot een gigantische kans voor opnieuw Reus. Kimmich was een grote sta-in-de-weg. De kansen stapelden zich op, maar telkens werd er gefaald in de afronding. Tot het in de 67ste minuut wel eindelijk raak was. Nu schoot Reus hem op prachtige wijze tegen de touwen, waar zijn eerdere kansen eenvoudiger leken.



In de 72ste minuut pakte de koploper van de Bundesliga zelfs de leiding. Dit lukte toen Paco Alcácer Neuer het bos in stuure na een perfecte steekpass van Axel Witsel die de goalie en de spits oog in oog zette. De Rekordmeister probeerde het nog, maar echt grote kansen ontstonden er na de 3-2 niet meer. In de blessuretijd werd het nog even billenknijpen voor Dortmund en zijn supporters, toen opnieuw Lewandowski met een fraai hakje voor de gelijkmaker leek te zorgen. Hij bleek nipt buitenspel te staan, zijn tweede afgekeure treffer van de avond.



Deze nederlaag zorgt ervoor dat Bayern niet meer de naaste belager is van Dortmund. Voor aanvang van de elfde speelronde stond het nog in punten gelijk met Borussia Mönchengladbach, maar Die Fohlen wisten eerder vandaag wel te winnen.