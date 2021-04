Dortmund-coach reageert op kritiek: ‘Haaland is ook maar eens mens’

Het was al de zevende wedstrijd op rij dat Haaland niet wist te scoren. Zijn laatste goals waren op 20 maart in de Bundesliga-wedstrijd tegen 1. FC Köln (2-2). De 20-jarige Haaland is de meest begeerde spits in Europa; topclubs als Manchester City, Manchester United, Real Madrid en FC Barcelona zouden op hem azen.

,,Iedereen is eraan gewend geraakt dat hij in elke wedstrijd wel even zal scoren, maar Erling is ook maar een mens”, aldus Terzic die zijn ploeg in Dortmund met 2-1 zag verliezen van City. ,,Hij heeft nu een periode waarin hij niet scoort, maar ik zie dat niet als een groot probleem. Als hij hard blijft werken, komen de goals vanzelf weer. In de laatste wedstrijden was hij wel degelijk belangrijk door zijn dreiging, het afschermen van de bal en het jagen op de bal.”