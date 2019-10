Dortmund-directeur Watzke: ‘We hadden beter alle spelers kunnen laten gaan dan Klopp’

Messi overwoog vertrek bij Barcelona vanwege conflict met belasting­dienst

13:04 Lionel Messi heeft in 2013 en 2014 serieus overwogen FC Barcelona te verlaten. De Argentijnse vedette wilde weg uit Spanje vanwege een conflict met de belastingdienst. ,,Ik was moe en gefrustreerd over alles wat er werd gezegd en geschreven,” vertelt Messi nu aan een Catalaanse radiozender.