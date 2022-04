Dortmund kent fenomenaal kwartier tegen Wolfsburg, Flekken houdt de nul bij zege Freiburg

Opvallend genoeg was er in de 24ste minuut nog niet gescoord bij Dortmund - Wolfsburg en stond het een kwartier later 5-0. Tom Rothe, Axel Witsel, Manuel Akanji, Emre Can en Erling Haaland scoorden achtereenvolgens, waarna de Noorse spits in de tweede helft ook de zesde goal voor zijn rekening nam. Ridle Baku tekende in de slotfase voor een eretreffer.



Door de zege verkleint Dortmund, waar Donyell Malen wegens een blessure ontbrak, het gat met koploper Bayern München tot zes punten. ‘Der Rekordmeister’ heeft echter nog vijf wedstrijden te gaan, waar Dortmund nog vier duels op het programma heeft.



Mark Flekken boekte met SC Freiburg een onbedreigde zege. De doelman, die de afgelopen twee oefenduels bij Oranje onder de lat stond, hield zijn doel schoon bij de 3-0 overwinning op VfL Bochum. Freiburg heeft nu evenveel punten als nummer vier RB Leipzig, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. Hertha Berlin won met 0-1 bij Augsburg en Mainz - VfB Stuttgart eindigde in 0-0.