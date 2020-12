Dortmund loopt weer averij op, Weghorst en Doan van grote waarde

Blatter hersteld van corona: ‘Klaar om weer te vechten’

15:51 De 84-jarige Sepp Blatter heeft vorige maand een tijdje in het ziekenhuis gelegen. De voormalige voorzitter van de mondiale voetbalfederatie FIFA was verkouden en had hoge koorts. ,,Ik voelde me gewoon niet goed”, zei Blatter tegen The Athletic. De Zwitser testte in het ziekenhuis positief op het coronavirus.