Dortmund morst punten in Frankfurt na late eigen goal

Dortmund kwam in Frankfurt op voorsprong door een doelpunt van Axel Witsel in de 11de minuut. Eintracht-spits André Silva (in de transferperiode overgekomen van AC Milan) maakte vlak voor rust echter weer gelijk.



Na 66 minuten wist sterspeler Jadon Sancho de 1-2 te maken. Dat leek genoeg voor de drie punten in Frankfurt, maar door een eigen doelpunt van Delaney in de slotminuten eindigde het duel in 2-2. Bij Frankfurt viel Bas Dost in de 79ste minuut in.



Dortmund heeft nu tien punten uit vijf duels: drie punten minder dus dan koploper Leipzig en één punt minder dan grote rivaal Bayern München. Eintracht Frankfurt heeft zeven punten en bezet daarmee plek negen in de Bundesliga.