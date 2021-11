Dortmund-trainer hoort van Heracles-collega hoe je Ajax moet bestrijden: ‘Van plan om het heel anders te doen’

Borussia Dortmund-trainer Marco Rose is voor het duel met Ajax blij met de tips die hij afgelopen week heeft gekregen van zijn Duitse collega Frank Wormuth van Heracles Almelo. ,,We hebben wel vaker contact”, zei hij. ,,En hij weet waar hij het over heeft. Dat hebben we ook zaterdag weer gezien, toch?”

Na ruime overwinningen op Dortmund (4-0) en PSV (5-0) bleef Ajax op het kunstgras van Heracles steken op een gelijkspel (0-0). De koploper van de eredivisie miste een paar grote kansen. Maar Ajax heeft het de laatste jaren steeds lastig in Almelo. Onder leiding van Wormuth verloor Heracles slechts een van de laatste vier thuisduels met de kampioen uit Amsterdam.

,,Je kan niet wachten, je moet actief zijn”, vertelt Wormuth aan zijn spelers als er een wedstrijd tegen Ajax aankomt. ,,Je moet ze onder druk zetten, tegen ze aanlopen en pijn doen. Als je gaat staan en kijken wat er gebeurt, dan ga je heel vaak aftrappen.”

,,Wij zijn van plan om het heel anders te doen dan twee weken geleden”, doelde trainer Rose op de grootste nederlaag van Dortmund ooit in de Champions League. ,,We gaan echt niet schoppen. Maar voetbal is een sport met duels. Ajax is heel goed als het aan de bal is. Maar we kunnen ook duels van ze winnen en zelf de bal houden.”

Rose zegt bijna zeker te weten dat Ajax veel meer tegenstand gaat krijgen dan twee weken geleden in de Johan Cruijff Arena. ,,Al waren we daar het eerste half uur zeker gelijkwaardig”, zei hij. ,,Daarna herkende ik mijn ploeg niet meer en heeft Ajax ons laten lijden. Na die wedstrijd hebben we in eigen land drie keer gewonnen. We hebben dus weer voldoende vertrouwen.”

Mats Hummels (r) probeert Antony van scoren te houden.

De Noorse superspits Erling Haaland ontbreekt tegen Ajax. Hij is voorlopig uitgeschakeld met een heupblessure. Dortmund speelt ook voor minder publiek dan het gewend is. De nummer 2 van de Bundesliga mag tijdens Europese wedstrijden geen 80.000 maar 65.000 toeschouwers toelaten. Dat komt omdat de UEFA alle staanplaatsen op de bekende tribune achter het doel verbiedt. Dortmund had dinsdag zo’n 50.000 tickets voor de krachtmeting met Ajax verkocht.

Mats Hummels verwacht dat hij met Dortmund revanche gaat nemen voor een ‘zeer vervelende wedstrijd in Amsterdam.’ ,,Als je vandaag een duel wint, wil dat niet zeggen dat je de volgende wedstrijd ook wint”, zei de ervaren verdediger. ,,Maar gelukkig is dat ook andersom. Natuurlijk gaan we er een hele andere wedstrijd van maken. We laten Ajax nu ons andere gezicht zien.”

