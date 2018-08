Dost direct weer de held voor Sporting Lissabon

Bas Dost leek deze zomer te gaan vertrekken bij Sporting Lissabon, maar de 29-jarige spits uit Deventer koos verrassend genoeg toch voor een derde seizoen bij de Portugese topclub. Vanavond was hij met twee goals direct weer de grote held in de 1-3 uitzege bij Moreirense.

Dost en zijn ploeggenoten werden half mei op hun trainingscomplex in Lissabon aangevallen door een groep van vijftig hooligans, die niet tevreden waren met de prestaties van de spelers. Een paar dagen later verloor Sporting Lissabon de Portugese bekerfinale en een flink aantal spelers vertrok naar clubs in het buitenland, maar Dost bleef Sporting trouw. Voorzitter Bruno de Carvalho, die de supporters tegen de spelers had opgezet, vertrok en Dost zag zijn toekomst in Portugal alsnog met vertrouwen tegemoet. Dost tekende op 21 juli zelfs een nieuw verbintenis bij Sporting, waar hij nu tot 2021 onder contract staat.

Vanavond toonde Dost opnieuw zijn grote waarde voor Sporting, waar hij in zijn eerste twee seizoenen al goed was voor 70 doelpunten in 90 wedstrijden. De van Benfica gehuurde Heriberto Tavares bracht Moreirense al na zes minuten op voorsprong, maar tien minuten later zorgde Portugees international Bruno Fernandes alweer voor de gelijkmaker namens Sporting. Lang bleef het 1-1, maar een kwartier voor tijd bracht Dost zijn ploeg met een rake strafschop op voorsprong. In het slotkwartier trok Sporting de drie punten over de streep, waarmee de nieuwe coach José Peseiro een goede start kende. In blessuretijd maakte Dost zelfs nog zijn tweede treffer van de avond.

De Portugese recordkampioen Benfica (36 landstitels) begon de competitie vrijdagavond in eigen stadion met een 3-2 zege op Vitória de Guimarães. FC Porto (28 landstitels), de kampioen van vorig seizoen, was gisteravond met 5-0 te sterk voor Chaves. Sporting Lissabon (18 landstitels) werd in het seizoen 2001/2002 voor het laatst kampioen van de Portugese competitie. Over twee weken gaat Sporting Lissabon al op bezoek bij Benfica.

Volledig scherm Bruno Fernandes in actie tegen Moreirense. © EPA

Volledig scherm Bas Dost juicht na zijn treffer. © EPA

Volledig scherm Bruno Fernandes viert zijn treffer met zijn nieuwe teamgenoot Stefan Ristovski. © EPA