Dost en Lang geven Club Brugge met late goals nog mooi zetje voor start play-offs

Boze supporters bezetten veld Charleroi

17 april Supporters van de Belgische voetbalclub Charleroi zijn enkele uren voor het begin van de thuiswedstrijd tegen KAS Eupen het stadion binnengedrongen. Ze wisten het veld te bereiken en vertrokken pas weer nadat ze een gesprek hadden gehad met algemeen directeur Mehdi Bayat. Als gevolg van alle commotie begon de wedstrijd in het Stade du Pays de Charleroi een half uur later dan de bedoeling was.