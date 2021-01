Dost en Vormer aan de basis van zege Club Brugge

Video Pogba ook tegen Fulham matchwin­ner voor koploper Manchester United

23:21 Paul Pogba was vanavond voor de tweede keer in acht dagen de matchwinner voor Manchester United. Vorige week dinsdag maakte hij de winnende goal op bezoek bij Burnley (0-1), vanavond hielp de Franse wereldkampioen zijn ploeg aan de winnende 1-2 in de uitwedstrijd bij Fulham.