Dost en Weghorst: al jaren succesvol in de Bundesliga, maar (nog) niet in Oranje

Vanavond Wolfsburg-FrankfurtVfL Wolfsburg krijgt vanavond (20.30 uur) in een lege Volkswagen Arena bezoek van Eintracht Frankfurt. Dit is uiteraard ook een duel tussen de Nederlandse spitsen Wout Weghorst en Bas Dost, die veel met elkaar gemeen hebben.

Er zijn veel overeenkomsten tussen Dost en Weghorst. Naast dat ze beiden uit Overijssel komen - Dost werd geboren in Deventer, Weghorst komt uit Borne - speelden ze allebei voor FC Emmen, Heracles Almelo én VfL Wolfsburg. Daarnaast hebben de spitsen een Tor-instinct: Dost scoorde al 232 keer in zijn carrière, Weghorst 137 keer. Ook de speelstijl van twee is bijna identiek: krachtige en kopsterke spitsen, die altijd bereid zijn om vuile meters te maken voor hun team.



Dost (31) keert vanavond met Eintracht Frankfurt, de nummer negen van de Bundesliga, voor de tweede keer terug bij zijn oude werkgever Wolfsburg. Coach Adi Hütter gaf deze week al aan dat Dost dit keer wel in de basis begint, in tegenstelling tot de wedstrijd van afgelopen mei (1-2 zege) in de Volkswagen Arena. Wolfsburg heeft vijf punten meer en staat vijfde.

‘Weghorst heeft zich goed ontwikkeld’

In de Wolfsburger Allgemeine Zeitung blikte Dost terug op zijn vijf jaar bij Wolfsburg, waarmee hij in 2015 de DFB-Pokal won. ,,In de vier jaar dat ik hier speelde beleefde ik ups en downs, zoals elke voetballer. VfL was mijn eerste club in het buitenland, waar ik een perfecte tijd heb gehad. Ik zal de club nooit vergeten.”

Bij de oude club van Dost staat provinciegenoot Weghorst (28) in de spits. De in Borne geboren spits is dit seizoen op dreef en scoorde al zeven keer voor die Wölfe, Dost staat op drie goals voor Eintracht Frankfurt. ,,Weghorst doet het geweldig. Hij heeft een goede kop en weet wat hij doet. Hij heeft zich erg goed ontwikkeld", sprak Dost, die tussen 2012 en 2017 in totaal 48 goals in 117 duels maakte voor Wolfsburg.

Nooit het vertrouwen in Oranje

Dost en Weghorst hebben meer gemeen. Het zijn traditionele nummers negen, maar komen in die rol al jaren niet voor in de plannen voor van de bondscoaches van Oranje. Dost gooide om die reden in 2018 zelfs de handdoek. Ronald Koeman koos, met succes, steevast voor de bewegelijke Memphis Depay in de punt van de aanval. Ook zijn voorgangers Danny Blind en Dick Advocaat zagen liever een creatievere spits en kozen bijvoorbeeld voor Vincent Janssen. Daardoor is het interlandaantal van Dost en Weghorst niet indrukwekkend.

Dost speelde achttien interlands (vier keer in de basis), scoorde daarin één keer en daar zal het ook bij blijven. In april 2018 gaf hij aan dat hij niet meer beschikbaar is voor Oranje: ,,,Het is niet goed gelopen bij het Nederlands elftal. Om wat voor reden dan ook. Ik ben op het moment gekomen dat ik zeg ‘tot hier en niet verder.’ Het werkt gewoon niet,” zei Dost toen. Hij verwees indirect naar de speelstijl die niet om Dost werd gecreëerd, zoals dat bij zijn toenmalige club Sporting wel gebeurde.

Frank de Boer

Voor Weghorst geldt een beetje hetzelfde. Hij kwam slechts 51 minuten in actie verdeeld over vier interlands. De voormalig aanvoerder van AZ werd in november 2019 voor het laatst opgeroepen door Koeman. Weghorst verloor de concurrentiestrijd als pinchhitter van Luuk de Jong, die ook bij zijn club Sevilla regelmatig die rol heeft. Wel biedt de aanstelling van Frank de Boer hoop. In zijn eerste interlands speelde hij met Luuk de Jong in de spits, een kopsterk en balvast type zoals Weghorst en Dost. Weghorst werd in de laatste interlands van Oranje opgenomen in de voorselectie.

Statistieken Bas Dost

FC Emmen: 23 wedstrijden - 6 doelpunten

SC Heerenveen: 73 - 52

Heracles Almelo: 67 - 19

VfL Wolfsburg: 117 - 48

Sporting CP: 127 - 93

Eintracht Frankfurt: 41 - 14

Wedstrijden: 448

Goals: 232

Gemiddeld per wedstrijd: 0,52

Statistieken Wout Weghorst

FC Emmen: 66 wedstrijden - 21 doelpunten

Heracles Almelo: 73 - 24

AZ: 86 - 45

VfL Wolfsburg: 93- 47

Wedstrijden: 319

Goals: 137

Gemiddeld per wedstrijd: 0,43