Dost helpt Club Brugge aan ruime zege op bezoek bij Gent

Bundesliga Dortmund boekt belangrij­ke zege, Dilrosun en Zeefuik moeten nog vrezen voor degradatie

13 maart Borussia Dortmund blijft in de race om een ticket voor volgend seizoen in de Champions League. De club won in eigen stadion met 2-0 van Hertha BSC. De club uit de hoofdstad moet nog vrezen voor degradatie uit de Bundesliga.