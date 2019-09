Dost helpt Eintracht Frankfurt aan zege met razendsnelle goal bij debuut

De 1,96 meter lange Dost scoorde met het hoofd tegen Fortuna Düsseldorf na een voorzet van Gonçalo Paciência. De 25-jarige Portugees maakte in de 86ste minuut vervolgens zelf nog de winnende 2-1 voor Eintracht Frankfurt, dat na drie duels op een zevende plaats staat in de Bundesliga.

De dertigjarige Dost kwam afgelopen week voor 7 miljoen euro over van Sporting Lissabon en keerde vandaag na exact 1100 dagen terug in de Duitse competitie. In augustus 2016 maakte hij de overstap van VfL Wolfsburg naar Sporting Lissabon, waar hij met 93 goals in 127 wedstrijden zeer succesvol was. Eerder scoorde hij 48 keer in 117 wedstrijden voor Wolfsburg.