Dost met Sporting in bekerfinale

Toeschou­wers bij WK in Rusland kunnen meekijken met videoref

18 april Toeschouwers bij het WK voetbal kunnen de komende zomer in Rusland op grote schermen in het stadion de beelden zien waar ook de videoscheidsrechter naar kijkt. Dat gebeurt nadat er een beslissing is genomen over mogelijke arbitrale fouten. De FIFA heeft dat besloten op een congres in Florence.