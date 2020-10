Dost schiet Frankfurt naar gedeelde koppositie Bundesliga, negatief record Schalke

Duizelige Sinkgraven valt uitBas Dost is met Eintracht Frankfurt gedeeld koploper in de Bundesliga. De Nederlandse spits kroonde zich tot matchwinner in de thuiswedstrijd tegen TSG Hoffenheim (2-1) en komt daardoor met zijn ploeg na drie wedstrijden op zeven punten.

Dost werkte de bal twintig minuten voor tijd na een scrimmage van dichtbij over de lijn. Even daarvoor had hij al de assist gegeven op de 1-1 van Daichi Kamada, die daarmee de 0-1-achsterstand (opgelopen door een treffer van Andrej Kramaric) wegpoetste.

Frankfurt stond na de overwinning een paar uurtjes alleen bovenaan, totdat RB Leipzig met 4-0 de vloer aanveegde tegen het nog puntloze Schalke 04. Leipzig komt eveneens op zeven punten (en heeft een bovendien een beter doelsaldo dan de ploeg van Dost). FC Augsburg kan morgen alleen bovenaan komen als uit bij VfL Wolfsburg wordt gewonnen.

De trainerswissel bij Schalke 04 had duidelijk nog niet het gewenste effect. Manuel Baum, die woensdag werd aangesteld als opvolger van de ontslagen David Wagner, zag zijn elftal kansloos verliezen in Leipzig. De eerste twee competitiewedstrijden ging Schalke onderuit tegen Bayern München (8-0) en Werder Bremen (1-3). De Spaanse oud-PSV’er Angeliño maakte een van de doelpunten voor Leipzig. Nooit begon een ploeg zo slecht aan het seizoen als Schalke.

Haaland

Borussia Dortmund herstelde zich goed van de pijnlijke nederlaag bij FC Augsburg en het verlies van de strijd om de Duitse Supercup tegen Bayern München. Dankzij uitblinkers Erling Haaland en Giovanni Reyna werd in de Bundesliga met 4-0 gewonnen van SC Freiburg.

Haaland opende na een half uur de score voor Dortmund en maakte er halverwege de tweede helft 3-0 van. De 20-jarige Noor profiteerde beide keren van een assist van de drie jaar jongere Amerikaan Reyna, die in de 47ste minuut ook de 2-0 van Emre Can voorbereidde. Invaller Felix Passlack, vorig seizoen nog spelend voor Fortuna Sittard, maakte er diep in blessuretijd op aangeven van Haaland 4-0 van.

Bosz

Bosz speelde met Leverkusen ook zijn derde wedstrijd van het seizoen gelijk. Na Wolfsburg (0-0) en RB Leipzig (1-1) hield ook VfB Stuttgart de ploeg van de Nederlandse trainer in bedwang: 1-1. Daley Sinkgraven viel na een half uur spelen uit, hij kampt met een hoofdblessure. ,,Daley was op zijn hoofd geraakt, voelde zich duizelig en kon niet goed zien. Ik hoop dat het niet zo erg is", aldus Bosz, die ook Patrik Schick even kwijt vreest te zijn. De nieuwe spits heeft vermoedelijk een spierblessure.

Davy Klaassen won met Werder Bremen met 1-0 van Arminia Bielefeld. Leonardo Bittencourt maakte het enige doelpunt tegen de ploeg van basisspeler Mike van der Hoorn. Bij Werder Bremen mocht Tahith Chong een kwartier voor tijd invallen.

Volledig scherm Erling Haaland en Giovanni Reyna bezorgden Dortmund een ruime overwinning. © EPA