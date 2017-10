Dost schittert bij Sporting met hattrick

Het was voor Dost alweer zijn vijfde hattrick in dit kalenderjaar voor de club uit Lissabon. Dost maakte na zes minuten al zijn eerste treffer van de wedstrijd en verdubbelde de voorsprong van Sporting zes minuten later alweer met zijn tweede treffer van de avond. Een kwartier voor tijd maakte Dost ook nog zijn derde treffer van de wedstrijd. In de tussentijd scoorde de Argentijnse international Marcos Acuña ook nog twee keer. In blessuretijd maakte Davidson nog een eretreffer namens Chaves. Met zijn hattrick bracht Dost zijn seizoenstotaal naar zeven treffers. Vorig seizoen kwam de 1,96 meter lange kopspecialist tot 34 treffers in 31 competitieduels. Daarmee bleef alleen Lionel Messi (FC Barcelona) hem voor in de strijd om de Gouden Schoen.