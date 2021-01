Dost scoort ook in topper tegen Genk: vier op een rij voor Club Brugge

Dost is de eerste speler sinds Eidur Gudjohson die in zijn eerste vier duels scoort in de Belgische hoogste divisie. De IJslandse oud-speler van onder meer PSV, Chelsea en Barcelona was tussen 6 en 31 oktober 2012 vier keer op rij trefzeker namens Cercle Brugge. In de resterende negen duels die hij daarna speelde voor de stadgenoot van Club kwam Gudjohson destijds overigens niet verder dan 2 goals.

Club Brugge is koploper in België met 48 punten uit 22 duels. De ploeg heeft een voorsprong van negen punten op belager Genk. In het duel dat om 13.30 uur is begonnen, staat Club inmiddels met 1-2. Junya Ito maakte in de 24ste minuut op fraaie wijze gelijk, een minuut of tien later kon Bastien Toma er 1-2 van maken.