Dost twee keer trefzeker in belangrijk duel met Sporting Braga

Portugees international en Sporting Lissabon-captain Bruno Fernandes maakte na 34 minuten spelen de 1-0 voor de thuisploeg met een mooie vrije trap. Dost zorgde vijf minuten na rust voor de 2-0 met een rake strafschop. In de 68ste minuut maakte hij er na een goede loopactie met een intikkertje ook nog 3-0 van in Estádio José Alvalade. Dost staat nu op 91 goals in 117 duels voor Sporting. Zijn productie voor dit seizoen komt nu op 21 goals, waarvan 14 in de Portugese competitie. Dost maakte liefst 21 van zijn laatste 22 strafschoppen (95,45 procent raak), waarmee hij de meest succesvolle penaltynemer is op de Europese velden sinds de start van het seizoen 2014/2015.



Sporting Lissabon staat nog altijd wel op een teleurstellende vierde plaats, met nog altijd vier punten achterstand op nummer drie Sporting Braga. De ploeg van trainer Marcel Keizer staat negen punten achter op koploper FC Porto en vijf punten op stadsrivaal Benfica.