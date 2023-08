Drama voor Thibaut Courtois: keeper van Real Madrid scheurt kruisband en moet vrezen voor einde seizoen

Courtois heeft al een tijdje problemen met de knieën. Twee maanden geleden haalde hij nog een ontsteking in de knie aan als argument om het kamp van de Belgische nationale ploeg te verlaten. Op trainingskamp in de Verenigde Staten ontsnapte hij bij een training al eens aan een blessure. Hij sloeg toen een oefenwedstrijd over.



Bij een zware blessure wordt een beslissing over zijn toekomst bij de Rode Duivels ook een tijdje uitgesteld. Courtois kreeg maandag bezoek van Frank Vercauteren, die kwam bemiddelen in zijn conflict met bondscoach Domenico Tedesco.