Drie jaar stadionverbod voor homofobe fan van Chelsea

WK voetbal 2022 zit EK’s dwars

3 januari Het WK voetbal van 2022 in Qatar zit de Europese kampioenschappen in zeven grote sporten in hetzelfde jaar dwars. De overkoepelende organisatie ECM worstelt met de vraag in welke maand al die EK’s gelijktijdig moeten worden gehouden. ,,Het is een puzzel die we nog moeten oplossen. Op dit moment ligt de planning nog helemaal open’', zegt directeur Marc Jörg.