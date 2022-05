Drie Oranje-internationals in Italiaanse bekerfinale met ieder een cruciale rol

Het Juventus van Matthijs de Ligt plaatste zich via Fiorentina voor de finale van de Coppa Italia, terwijl Inter korte metten maakte met stadgenoot AC Milan. Dat deed het met Stefan de Vrij in de basis, maar met Denzel Dumfries op de bank. De rechtsback wisselt zijn positie dit seizoen af met Matteo Darmian en is dus ook in de finale nog niet verzekerd van een basisplek.

De Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport verwacht dat alle drie de Nederlanders in de basis staan, terwijl La Gazzetta dello Sport schrijft dat dat afhangt van de manier waarop Juventus speelt. ‘Dumfries is om tactische redenen een twijfelgeval. Het zal afhangen van hoe Massimiliano Allegri, de trainer van Juventus, aan de linkerkant speelt. Als Inter wil aanvallen, is Dumfries de uitverkorene.’

De rechtsback toonde zich in de competitie dit seizoen al meermaals een grote toegevoegde waarde in aanvallend opzicht met onder meer vijf goals en vier assists. Alleen op zijn verdedigende werk valt nog wel iets aan te merken, waardoor Inter-trainer Simone Inzaghi ook regelmatig kiest voor zijn concurrent Darmian.

De Vrij is daarentegen wel zeker van een basisplaats. La Gazzetta schrijft dat hij een zeer belangrijke rol speelt in de opbouw van Inter. ‘Bij Inter draait alles om Marcelo Brozovic, maar hij is in de opbouw ook afhankelijk van De Vrij. Hij heeft namelijk kwaliteiten aan de bal, maar moet er eerst voor zorgen dat hij Dusan Vlahovic afstopt.’

Aan de andere zijde komt De Vrij zijn concurrent in het centrum bij Oranje tegen. Matthijs de Ligt is de laatste jaren uitgegroeid tot sterkhouder bij Juventus. ‘Voor Mattia Perin, De Ligt, Giorgio Chiellini en Dusan Vlahovic is een basisplaats zo goed als zeker.’



De Ligt begon dit seizoen slechts één competitiewedstrijd op de reservebank en is vastberaden om met Juventus zijn tweede Coppa Italia op rij te pakken. Juventus won vijf van de laatste zeven bekeredities en is met veertien Coppa's recordhouder. Twee keer eerder stonden Juventus en Inter tegenover elkaar in de finale en twee keer won de Oude Dame.

