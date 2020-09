Drie spelers PSG besmet met corona: ‘Neymar, Di Maria en Paredes’

Drie spelers van Paris Saint-Germain zijn besmet met corona. De club bevestigde de besmetting vanmiddag, maar maakte geen namen bekend. De spelers zitten inmiddels in thuisquarantaine. De rest van de selectie alsmede de technische staf ondergaat de komende week een hertest, voordat ze de training kunnen hervatten. PSG komt vanwege de interlandweek pas donderdag 10 september eer in actie, uit in en tegen Lens.