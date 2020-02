Drie wedstrijden in de Serie A afgelast uit vrees voor coronavirus

De Italiaanse autoriteiten hebben alle sportmanifestaties van zondag in de regio’s Lombardije en Venetië geannuleerd, waaronder dus ook de drie wedstrijden in de hoogste Italiaanse voetbalklasse. De wedstrijden zullen op een later tijdstip worden ingehaald, maar een nieuwe datum is nog niet bekend. Zaterdagnamiddag werd ook al het duel in de Serie B tussen Ascoli en Cremonese afgelast.

Geen enkel risico

De autoriteiten willen geen enkel risico nemen in Italië, nadat er zaterdag een tweede dodelijk slachtoffer viel. De vrouw was afkomstig uit Lombardije en werd een tiental dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis, waar ze positief testte op het nieuwe coronavirus. Vrijdag liet een 78-jarige man het leven in een ziekenhuis in de provincie Padua.