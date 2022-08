Dries Mertens de nieuwe nummer 10 van Galatasaray: ‘Ik wil hier ook een legende worden’

,,In Napels zijn de fans ook gek”, zegt Mertens. ,,Maar tegelijk hangt er ook een familiale sfeer. Daarom ben ik naar hier gekomen. Ik wil hier een legende worden.” Na negen jaar in Napels gaat de familie Mertens in een andere, maar misschien nog wel meer hectische omgeving wonen. Want in Istanboel is voetbal zowaar nog meer een religie is dan in het zuiden van Italië.