‘Dries Mertens zal voor Napoli geen acht duels spelen’, voorspelde Italiaanse coach in 2013

Aangesla­gen Frenkie de Jong vroeg zelf om wissel bij Barça

14:41 Het is onzeker of Frenkie de Jong komende dinsdag bij FC Barcelona kan aantreden in de thuiswedstrijd tegen CD Leganés. De 23-jarige middenvelder viel zaterdagavond in de gewonnen uitwedstrijd tegen Real Mallorca (0-4) in de slotfase uit.