Droomdebuut voor Richarlison, maar Everton wint niet bij Wolves

Over zijn prijskaartje van liefst 55 miljoen euro bestonden deze zomer de nodige vraagtekens, maar de Braziliaanse aanvaller Richarlison heeft zich vanavond direct enorm populair gemaakt bij de fans van zijn nieuwe club Everton. De Braziliaan maakte vorig seizoen zijn laatste van vijf goals voor Watford al in november, maar bij zijn nieuwe club scoorde hij vanavond direct twee keer. Na zeventien minuten spelen reageerde hij attent na een vrije trap van linksback Leighton Baines.



Kort voor rust kreeg Everton-captain Phil Jagielka rood na een harde tackle op de enkel van de Portugese middenvelder Diogo Jota, al raakte hij ook de bal. Jota's landgenoot Ruben Neves schoot vervolgens de toegekende vrije trap prachtig in de kruising, waarop de Engelse doelman Jordan Pickford geen antwoord had. Halverwege de tweede helft maakte Richarlison met een bekeken schot in de verre hoek ook de 1-2 voor Everton, maar The Toffees slaagden er niet om de drie punten over de streep te trekken in het kolkende Molineux. De Mexicaanse spits Raúl Jiménez, die wordt gehuurd van Benfica, maakte in de 80ste minuut de gelijkmaker namens Wolverhampton Wanders.