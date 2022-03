Droomrentree voor Christian Eriksen: ‘Ik ben blij dat ik nog voetballer ben’

videoChristian Eriksen is voor het eerst sinds zijn hartstilstand op het EK terug in het Deense shirt. In het vriendschappelijke duel met Nederland in de Johan Cruyff Arena kwam de middenvelder na de rust het veld in. Hij kreeg van het publiek én Louis van Gaal een staande ovatie.

En daar bleef het niet bij. De oud-Ajacied maakte zijn warme onthaal nog iets warmer door al na twee minuten te scoren voor de Denen. Ook het doelpunt werd met luid gejuich ontvangen door het Nederlandse publiek. In de 74ste minuut deed Eriksen er bijna een schepje bovenop. Na een behendige actie eindigde zijn snoeiharde afstandschot op de paal.



Eriksen kreeg in juni tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand. Inmiddels heeft hij met een defibrillator in Engeland bij Brentford zijn loopbaan hervat. Deze week zit hij voor het eerst weer bij de Deense ploeg. Een coronabesmetting leek dat eerst te voorkomen, maar daar was hij bijtijds van hersteld.

,,Ik voel me weer voetballer", vertelde Eriksen voor de camera van NOS. ,,Ik ben blij om terug te zijn, en dit is een top begin. Het voelt heel goed om weer het veld op te komen, ik had er vooral veel zin in. Een beter begin had niet gekund. het voelt niet alsof ik ben weggeweest.”

Met zijn snelle doelpunt was hij tevreden. ,,Maar ik had er graag twee willen maken", aldus de middenvelder. ,,Ik ben nog steeds dezelfde voetballer met dezelfde kwaliteiten. Ik voel geen verschil. Maar ik ben blij dat ik nog voetballer ben.”

Over het moment op het EK denkt hij nog vaak terug. ,,Ik kom vaak mensen tegen die erover schrijven. Elk artikel met beelden en foto's brengt herinneringen terug. Maar dat gaat nog veranderen. Het gaat nu meer over de voetballer dan over de man die een paar minuten weg was tijdens het EK.”

Kippenvel

De rentree van Eriksen in de Deense nationale ploeg maakte ook bij de spelers op het veld veel los. “Ik kreeg wel kippenvel toen hij het veld inkwam”, aldus Matthijs de Ligt. “Ik vond het soms ook even lastig er keihard in te gaan. Dat gevoel moet je natuurlijk uitzetten als voetballer, maar ja: je bent toch ook een beetje mens. We zijn allemaal erg blij dat hij weer terug is op dit niveau.”

“Het was geweldig om te zien dat hij hier een warm welkom kreeg", zei de Deense bondscoach Kasper Hjulmand. ,,Dat hij dan ook nog direct scoort. Het was een groot moment. Christian is terug.”

Bekijk hier de samenvatting van Nederland - Denemarken: